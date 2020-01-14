Национальное собрание РК рассмотрело законопроекты по ускоренной процедуре

В политических кругах РК завершилось длившееся год противостояние по законопроектам, которые должны быть рассмотрены в ускоренном порядке. Правящие силы завершили процедуру принятия семи важных законопроектов, в том числе о создании обещанного Мун Чжэ Ином следственного органа по коррупционным делам с участием высокопоставленных чиновников. Весь этот процесс проходил по инициативе правящей партии в сотрудничестве с оппозиционными силами, за исключением крупнейший оппозиционной партии Свободная Корея. По сути, принцип Национального собрания о сотрудничестве политических сил был нарушен другим подходом, в котором действует принцип силы. Поэтому ожидаются серьёзные последствия.





Система ускоренного рассмотрения важных или спорных законопроектов была введена в мае 2012 года. Изначально её цель состояла в обеспечении более широких возможностей небольших партий в законодательном процессе. Кроме того, она появилась на фоне постоянных споров и часто физических столкновений депутатов по спорным проектам, которые годами находились в замороженном состоянии. Таким образом, данная система позволяла в автоматическом режиме одобрять законопроекты в установленные сроки после рассмотрения в парламентских комитетах и на пленарном заседании. Но сегодня суть системы потеряла смысл: правящие силы воспользовались численным преимуществом, достигнутым в сотрудничестве с мелкими оппозиционными партиями, и действовали в одностороннем порядке. Крупнейшая оппозиционная партия оказалась не у дел. В этом процессе Национальное собрание стало местом жёстких споров, в том числе физических столкновений, которые вызвали необходимость вмешательства прокуратуры. В итоге правящие силы победили оппозицию, и Мун Чжэ Ин выполнил своё предвыборное обещание по ряду законов. Но это породило крайне спорную ситуацию, последствия которой непредсказуемы. Партия Свободная Корея, с одной стороны, показала своё бессилие. С другой стороны, её протестная позиция, возможно, будет оценена в будущем. Четыре мелкие оппозиционные партии, поддержавшие правящие силы, показали, что они что-то могут. Но теперь на фоне больших политических перемен их будущее представляется неопределённым.





В апреле пройдут парламентские выборы. Правящая Демократическая партия Тобуро ведёт активную подготовку, делая ставку в том числе и на уже бывшего премьер-министра страны Ли Нак Ёна. Он, по сути, обозначил намерение участвовать в выборах. Судя по всему, он будет оказывать активную помощь в выборах в столичном регионе. Оппозиция демонстрирует стремление к переменам, нацеленным на единство консервативных сил. В общем, на фоне подготовки к выборам ожидается ужесточение противостояния сторон.



