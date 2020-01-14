Шоукейс группы B.O.Y «Мой ангел»

Новый, невероятно талантливый дуэт!

Новый мини-альбом «Phase One: YOU» создан с использованием образа солнца и луны в картах Таро.

Главный трек под названием «Мой ангел» представляет собой мелодичный трек в стиле танцевальной поп-музыки. Особое внимание привлекают оригинальный припев и двойное представление.

Ещё один заглавный трек называется «Часовая стрелка». Это поп-баллада, в которой проводится лирическое сравнение часовой стрелки с попытками найти следы человека из прошлого.





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