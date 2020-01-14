Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Шоукейс группы B.O.Y «Мой ангел»

#Культурная афиша l 2020-01-06

Новый, невероятно талантливый дуэт!

Новый мини-альбом «Phase One: YOU» создан с использованием образа солнца и луны в картах Таро.

Главный трек под названием «Мой ангел» представляет собой мелодичный трек в стиле танцевальной поп-музыки. Особое внимание привлекают оригинальный припев и двойное представление.

Ещё один заглавный трек называется «Часовая стрелка». Это поп-баллада, в которой проводится лирическое сравнение часовой стрелки с попытками найти следы человека из прошлого.


Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >