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Шоукейс группы VERIVERY «Lay Back»

#Культурная афиша l 2020-01-07

VERIVERY возвращается! Забудьте о светлом и лёгком образе группы, почувствуйте всю серьёзность нового имиджа!

Третий мини-альбом «Face me» повествует о любви молодёжи, обладающей безграничными возможностями и в то же время страдающей от отчуждения и разлуки.

Главный трек «Lay Back» хочется слушать бесконечно. Повторение слов песни в сочетании с мощным вокалом группы создают сильное впечатление.


Подробности на YouTube-канале KBS WORLD Radio!

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