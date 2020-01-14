Шоукейс группы VERIVERY «Lay Back»

VERIVERY возвращается! Забудьте о светлом и лёгком образе группы, почувствуйте всю серьёзность нового имиджа!

Третий мини-альбом «Face me» повествует о любви молодёжи, обладающей безграничными возможностями и в то же время страдающей от отчуждения и разлуки.

Главный трек «Lay Back» хочется слушать бесконечно. Повторение слов песни в сочетании с мощным вокалом группы создают сильное впечатление.





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