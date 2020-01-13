Почему артисты покидают крупные продюсерские компании

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В Корее в последнее время многие артисты покидают крупные продюсерские компании и создают собственные агентства. Примером этому может служить нежелание некоторых известных певцов продлевать свои контракты.

В ноябре прошлого года участница группы 2NE1 (투애니원) CL (씨엘) не стала продлевать контракт с YG Entertainment, следом за ней компанию покинула другая певица Ли Ха И (이하이). Схожая ситуация наблюдается в другой компании JYP Entertainment. В прошлом году певицы Пак Чи Мин (박지민), Пек Е Рин (백예린) и Пэк А Ён (백아연) решили прекратить сотрудничество с данным агентством. Две участницы группы f(x) по имени Эмбер (엠버) и Луна (루나), а также бывший участник группы Super Junior-M Генри (헨리) покинули SM Entertainment. Особое внимание привлёк уход певицы IU из компании Kakao-M. 6 января артистка сообщила о подписании контракта с компанией Edam Entertainment (이담 엔터테이먼트), которую основал бывший менеджер IU, проработавшей с ней более 12 лет.

Артисты неспроста выбирают крупные продюсерские агентства. Большой капитал и годами наработанные связи облегчают выход на телевидение. Однако с повышением популярности YouTube крупные компании начали терять своё преимущество. Так, многие известные ютуберы без помощи крупных агентств активно получают приглашения для участия съёмках в различных теле и радиопередачах.

Отметим, что сотрудничество с более мелкими агентствами позволяет артистам активно участвовать в своей творческой деятельности. Ни для кого не секрет, что в более крупных компаниях довольно тяжело заниматься тем, чем именно хочется. Примером этому может служить 23-летняя певица Пек Е Рин, получившая большую популярность после ухода из JYP Entertainment. Она написала и исполнила песню Square на английском языке, которая заняла вершины хит-парадов страны.