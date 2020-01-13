Новый альбом BTS выходит в феврале

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Южнокорейская группа «Бантхан Сонёндан» (BTS) завершила работу над новым альбомом, получившим название «MAP OF THE SOUL: 7» (맵 오브 더 솔 : 7). По сообщениям продюсерской компании Big Hit Entertainment, его релиз запланирован на 21 февраля.

До выхода нового альбома остаётся шесть недель. В преддверии его релиза будет опубликован новый медиа контент. 10 января на YouTube уже был загружен трейлер под названием Shadow. 17 января поклонников BTS ждёт первая песня из нового альбома, а 3 февраля - очередной трейлер под названием «Ego». В период с 10 по 13 февраля будут опубликованы фотографии к новому альбому, 17 февраля – полный список песен. 28 февраля музыкальный видеоклип к главному треку будет загружен на платформу YouTube.

Новый альбом станет четвёртым полноформатным альбомом в творчестве BTS. На сайте продюсерской компании доступен постер с подробным расписанием публикации нового контента. Особое внимание привлекает цифра семь, а также слова Shadow, Ego и Persona.