Композитор Юн Чжон Син подарил песню группе Big Inner

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Музыкальный коллектив Big Inner (빅이너) представил новую композицию под названием «В первый или последний раз» (처음일까 마지막일까).

Новинка стала доступна на музыкальных сайтах Кореи в прошлый вторник. По сообщению продюсерской компании J PLANET ENTERTAINMENT, музыка написана известным в Корее певцом и композитором Юн Чжон Сином (윤종신), а слова к песне - первым продюсером группы Ли Сэ Чжуном (이세준) и Сим Хён Бо (심현보). Известно, что новая композиция стала своего рода подарком Юн Чжон Сина начинающим артистам.

Группа Big Inner состоит из трёх участников: Ли Гван Ын (이광은), Пак Ын Пхён (박은평), Ким Дон Хён (김동현). Она дебютировала в прошлом году с песнями «Увядшая любовь» (사랑…이울다) и «Окрестность» (동네).