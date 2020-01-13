Передача «Fly Shootdori» возвращается на экраны

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Развлекательная телепередача «Fly Shootdori: New Beginning» (날아라 슛돌이 – 뉴비기닝) возвращается на экраны телевизоров. Первый выпуск седьмого сезона вышел 7 января на телеканале KBS2.

«Fly Shootdori: New Beginning» - это передача о детской футбольной команде. Её показ начался в 2005 году. Последующие шесть сезонов выходили почти каждый год, однако после 2014 года последовал длительный перерыв, и вот спустя шесть лет передача вновь возвращается на экраны.

Ведущими седьмого сезона стали певец Ким Чжон Гук (김종국) и комедиант Ян Сэ Чхан (양세찬). По их словам, ребята очень хорошо играют в футбол и участие в передаче поможет им раскрыть свой талант, как это было во время третьего сезона, в 2007 году. Тогда в передаче принимал участие начинающая звезда корейского футбола Ли Ган Ин (이강인), ныне выступающий за футбольный клуб «Валенсия».

Добавим, что телевизионный рейтинг первого выпуска седьмого сезона по версии Nielsen Korea составил 3,4%. Передача выходит на телеканале KBS2 каждый вторник в 20:55 по Сеульскому времени.