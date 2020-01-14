Рассказ «Рамённый император» писательницы Ким Хи Сон

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Когда-то существовало блюдо под названием «рамён». Это было одно из блюд быстрого приготовления – поджаренную на масле и высушенную лапшу можно было отварить в супе или просто залить горячей водой. На пике популярности люди потребляли более 100 миллиардов пачек в год, это действительно было самое популярное блюдо на земле.





한 때 라면이라는 음식이 있었다.





그것은 기름에 튀겨 건조시킨 국수를

수프와 함께 끓이거나

혹은 그냥 뜨거운 물만 부어 먹을 수 있도록 만든

일종의 즉석식품이었다.





전성기에 라면은 연간 약 천억 개 이상이 소비되던,

그야말로 지구상 최고의 인기 식품이었다.









Рассказ писательницы Ким Хи Сон «Рамённый император» был опубликован в 2013 году в журнале «Творчество и критика». В произведении описывается будущее, в котором исчезла лапша быстрого приготовления рамён, так любимая корейцами.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Человеку свойственно привыкать к предметам, которые его окружают, поэтому он не задумывается об их происхождении или ценности. Ким Хи Сон пишет произведения, в которых привычные вещи подаются с незнакомого, совершенно иного ракурса, заставляя нас задуматься о своей жизни. В рассказе «Рамённый император» роль такого предмета выполняет лапша рамён. Произведение позволяет представить, что однажды рамён вдруг исчезнет, и заставляет задуматься о проблемах, которые в таком случае могут возникнуть в реальности.









Ин Хо показал отцу книгу «Тарелка рамёна в моей душе» и спросил, помнит ли тот её. Открыв книгу на середине, юноша прочитал: «Даже такие лютые холода легко преодолеть с тарелкой рамёна».

«На все мои вопросы отец лишь продолжал смотреть в потолок. Только когда я спросил, действительно ли с рамёном можно пережить сильные холода, мне показалось, что он слегка кивнул головой. В тот день было действительно очень холодно. На улице заметало, поэтому казалось, что всё могло бы наладиться, будь у меня лишь одна тарелка рамёна, хотя сам я его и не пробовал».





“아버지, 라면을 기억하세요? 도대체 어떤 맛이었어요?”





그러면서 그는 책의 중간쯤을 펼쳐 보였는데

이 페이지에 이런 문장이 적혀 있었다.





‘이런 극한의 추위도 라면 한 그릇이면 거뜬히 이겨낼 수 있다’





아버지는 저의 모든 물음에 그저 천장만 계속 쳐다볼 뿐이었습니다.

다만 제가 진짜로 라면을 먹으면

저 엄청난 추위를 이겨낼 수 있느냐고 물었을 땐

아주 잠깐 고개를 끄덕였던 것 같기도 하지만요

실제로 그 날은 무척이나 추웠습니다.

밖엔 눈보라가 치고 있었고

먹어보진 못했지만 정말이지 라면 한 그릇만 있다면

모든 게 다 좋아질 것 같은 그런 날이었어요.









Писательница Ким Хи Сон родилась в 1972 году в городе Чхунчхоне провинции Канвондо. Дебютировала в 2011 году, став лауреатом приза для молодых писателей журнала «Мир писателей» за рассказ «Происхождение образования». Автор произведений «Рамённый император», «Бесчисленные книги».