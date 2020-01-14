Встреча Кан Гён Хва с Майклом Помпео

Одной из главных тем, затронутых в ходе встречи министра иностранных дел Кан Гён Хва и госсекретаря США Майкла Помпео, состоявшейся во вторник в Сан-Франциско, была ситуация на Ближнем Востоке. Майкл Помпео призвал южнокорейскую сторону присоединиться в возглавляемой США международной коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Кан Гён Хва заявила о необходимости защищать жизни и имущество граждан РК, а также южнокорейских компаний в регионе. В этой связи в Сеуле рассматривают вопрос о том, каким будет вклад в обеспечение мира на Ближнем Востоке.





Участие южнокорейской стороны в обеспечении безопасности в Ормузском проливе обсуждалось впервые на уровне правительств двух стран. Ранее посол США в РК Гарри Харрис говорил о необходимости отправки туда южнокорейских войск. Нестабильность на Ближнем Востоке приведёт к росту мировых цен на нефть, что создаст дополнительные сложности для мировой экономики. Выступая во вторник на новогодней пресс-конференции, президент РК Мун Чжэ Ин отметил, что стабильные отношения с Ираном важны как в политическом, так и в экономическом плане. Эта страна является одним из поставщиков нефти в РК и местом работы южнокорейских строительных компаний.





Ормузский пролив является основным маршрутом транспортировки нефти в регионе Персидского залива, который практически контролируется иранскими войсками. За инцидентом с нефтяными танкерами в прошлом году последовало ухудшение отношений между Вашингтоном и Тегераном. Назвав Иран организатором теракта, США возглавили международную инициативу по безопасности на море. Она предусматривает совместное патрулирование Ормузского пролива с участием стран-союзниц США. Между тем, ситуация обострилась в декабре прошлого года после ликвидации американским беспилотником иранского военного лидера Кассема Солеймани. Нет сомнений в том, что Сеул в той или иной степени внесёт вклад в дело обеспечения безопасности в Ормузском проливе. Это произойдёт не только из-за давления со стороны США, но и из-за того, что почти 70 процентов потребляемой нефти ввозится в РК через Ормузский пролив. Может быть принято решение о расширении зоны действия южнокорейского контингента «Чхонхэ», находящегося в Аденском заливе. Для принятия решения об этом не нужно согласия Национального собрания.