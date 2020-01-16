Глава 23. Король Ким Бу Великий (3)

Весть о том, что Силла хочет стать частью Корё, вскоре дошла до основателя Корё Ван Гона или Тхэчжо. Это произошло в 935 году.

Король Корё направил Ван Чхоля, чтобы он встретил дорогих гостей из Силла. Добравшись до Корё, король Кён Сун увидел собравшихся людей и несколько телег с дорогими вещами.

При встрече с Кён Суном Ван Гон сказал: «Вы мне принесли целую страну. Это очень ценно, поэтому хочу отблагодарить вас. У меня ещё одна просьба. Прошу вашего разрешения жениться на одной из ваших родственниц».

Последний правитель Силла ответил: «У моего дяди Ок Рёма есть дочь, которая славится своей красотой и добрым сердцем. Я уверен, что она отлично подойдёт на роль королевы, а кроме неё нет подходящих кандидатов».

Итак, Ван Гон взял в жёны двоюродную сестру короля Кён Суна. Позже эта женщина получила посмертное имя Синсон.

Династические браки были необходимы для укрепления союза Корё и Силла, поэтому Ван Гон отдал одну из своих дочерей в жёны Кён Суну. Стоит отметить, что у Ван Гона было множество жен, так как он заключал договорные браки со всеми лидерами местных кланов. И это помогло ему включить оставшиеся земли Силла в своё королевство. Король Кён Сун стал одним из подчинённых Тхэчжо. Ван Гон наградил Кён Суна титулом Чонсын. Эта должность была даже выше, чем законный наследник. Он также руководил всеми госслужащими администрации города Кёнчжу.

В то время главный враг Ван Гона Кён Хвон попал в тупиковую ситуацию. Против него совершили государственный переворот. Его отправили в ссылку и заключили в буддийском храме, но он бежал в Корё.

В 936 году Ван Гон объединил все земли корейской нации в одно государство. Три государства на Корейском полуострове – Силла, Хупэкче и Хукогурё, которое было основано Кун Е, были объединены под одной короной.