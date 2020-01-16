Межкорейские проекты в условиях санкций 

Специальный представитель РК по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ли До Хун прибыл в Вашингтон, где он проведёт переговоры со своим американским коллегой Стивеном Бигэном. Основная тема переговоров – возможность индивидуальных поездок южнокорейских граждан в горы Кымгансан на территории КНДР. Выступая во вторник на новогодней пресс-конференции, президент РК Мун Чжэ Ин отметил возможность реализации межкорейских проектов, которые не подпадают под санкции ООН. Это, в частности, сотрудничество в приграничной зоне и индивидуальный туризм. По мнению Мун Чжэ Ина, возобновление межкорейского сотрудничества будет содействовать диалогу между КНДР и США.





Индивидуальные поездки, если они станут возможны, позволят членам семей, разделённых в результате Корейской войны, посещать родные места на Севере, о чём они давно мечтают. Правительство подготовит план компенсации расходов на такие поездки. В настоящее время некоторые разделённые семьи самостоятельно встречаются с родственниками в основном на территории Китая. Однако это требует значительных затрат, и лишь немногие могут себе это позволить. Успешная реализация данной инициативы вдохнёт новую жизнь в усилия правительства по организации встреч разделённых семей. А это может помочь вывести межкорейское сотрудничество на новый уровень. Кроме того, большинство стран, присоединившихся к санкциям, допускают индивидуальные поездки своих граждан в КНДР. На этом фоне запрет для граждан РК представляется несправедливым. В связи с этим правительство РК рассматривает возможность поездок с целью индивидуального туризма через третьи страны.





Возможна организация так называемых «визовых визитов», в рамках которых официальная виза, выданная северокорейской стороной, будет рассматриваться в качестве гарантии личной безопасности туриста. Сейчас для получения разрешения на поездку требуются приглашение и виза, выданные властями КНДР. Конечно, реализовать всё это будет нелегко. Прежде всего, наблюдается множество признаков негативного восприятия инициативы американской стороной. Так, в ответ на комментарий Мун Чжэ Ина о том, что индивидуальный туризм не противоречит санкциям, госдепартамент США заявил о твёрдой приверженности «тесной координации совместных действий в отношении КНДР». Да и Пхеньян демонстрирует безразличие в отношении улучшения межкорейских отношений.