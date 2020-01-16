Перспективы возобновления диалога между КНДР и США

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Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая 13 января в Сан-Франциско перед лидерами бизнеса, выразил надежду на то, что Северная Корея примет правильное решение. Неделей раньше президент США Дональд Трамп направил личное послание северокорейскому лидеру Ким Чон Ыну, поздравив его с днём рождения. Серия примирительных сигналов из Вашингтона свидетельствует о его желании возобновить диалог. В Пхеньяне, наверняка, оценивают это позитивно. Помогут ли примирительные жесты Вашингтона сдвинуть двусторонние отношения с мёртвой точки, говорит профессор Ян Му Чжин из Университета северокорейских исследований.