Сближаясь с Севером: Северокорейские хакеры

В РК стартовала акция скидок Korea Grand Sale 2020
2020-01-16 14:08:03
#Сближаясь с Севером l 2020-01-16
Северная Корея постоянно проводит кибератаки. На прошлой неделе российская компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что спонсируемая Пхеньяном хакерская группа Lazarus накопила большие запасы криптовалюты, используя мобильный мессенджер Telegram. В прошлом месяце компания Microsoft обнаружила утечку личных данных её сотрудников, в чём подозревает северокорейских хакеров. Сегодня мы постараемся разобраться в том, кто эти хакеры и почему коммунистический режим обзавёлся собственными кибервойсками. На эти вопросы отвечает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.
2020-01-16 14:08:03
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2020-01-15
2020-01-16 14:12:24
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