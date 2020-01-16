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Сближаясь с Севером: Северокорейские хакеры

#Сближаясь с Севером l 2020-01-16

На пути к воссоединению

ⓒ Getty Images Bank

Северная Корея постоянно проводит кибератаки. На прошлой неделе российская компания «Лаборатория Касперского» сообщила, что спонсируемая Пхеньяном хакерская группа Lazarus накопила большие запасы криптовалюты, используя мобильный мессенджер Telegram. В прошлом месяце компания Microsoft обнаружила утечку личных данных её сотрудников, в чём подозревает северокорейских хакеров. Сегодня мы постараемся разобраться в том, кто эти хакеры и почему коммунистический режим обзавёлся собственными  кибервойсками. На эти вопросы отвечает профессор Чон Ын Чхан из Института образования в сфере воссоединения.

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