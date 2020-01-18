Банк Кореи сохранил учётную ставку на уровне 1,25%

17 января Банк Кореи принял решение сохранить учётную ставку на прежнем уровне 1,25%. Это не стало неожиданностью, поскольку 99% экспертов, опрошенных Корейской финансово-инвестиционной ассоциацией, предвидели такое решение. За подобной уверенностью стоят показатели, указывающие на улучшение общей экономической ситуации, несмотря на сохранение некоторых опасений по поводу низкого роста и нестабильности. Кроме того, смягчается ситуация вокруг торгового конфликта между США и Китаем, а также рынка полупроводников. В прошлом году Банк Кореи дважды снижал ставку, в июле и октябре. В ноябре отметка была сохранена на прежнем уровне с учётом необходимости наблюдения за влиянием предыдущих снижений.





В декабре прошлого года рост потребительских цен составил 0,7%. Таким образом, были сняты опасения о дефляции, присутствовавшие в течение всего прошлого года. Кроме того, в этом году, 15 января в Вашингтоне была подписана первая часть торговой сделки между США и Китаем, что обозначило перемирие в противостоянии. Это стало облегчением не только для РК, но и для всего мира. Между тем, правительство РК выражает опасения по поводу стабильности цен на недвижимость и проблему роста задолженностей домохозяйств. В прошлом году рост цен на жилую недвижимость обусловил увеличение объёма кредитования домохозяйств на 6 млрд 200 млн долларов. Это самый большой рост с 2004 года. Такая ситуация стала одним из факторов, заставивших Банк Кореи воздержаться от дальнейшего снижения ставки. Поскольку низкая учётная ставка может привести к оттоку капитала на рынок недвижимости. В этой связи многие прогнозируют сохранение позиции Банка Кореи о замораживании показателя.





Некоторые эксперты полагают, что в этом году Банк Кореи понизит учётную ставку один - два раза. В качестве доводов приводятся прогнозы о том, что в нынешнем году достичь роста экономики в 2,3% будет сложно. Поэтому сохраняется необходимость поддержки экономики, в том числе путём снижения ставки. В первой половине года комитет по денежно-кредитной политике будет решать судьбу учётной ставки трижды, в феврале, апреле и мае. При этом в апреле у четырёх членов комитета истекает срок членства в данном органе. Поэтому если снижение ставки произойдёт, то, скорее всего, во втором квартале.



