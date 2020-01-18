Премьер-министр Чон Сэ Гюн приступил к исполнению обязанностей

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14 января Чон Сэ Гюн официально вступил в должность премьер-министра. Выступая на церемонии по этому поводу, Чон Сэ Гюн отметил, что правительство намерено идти на инновационные меры, чтобы отечественные предприятия не останавливались на достигнутом, а смело шли навстречу новым вызовам.

Кандидатура Чон Сэ Гюна была утверждена Национальным собранием днём ранее, 13 января. Выступая на слушаниях, он обещал стать премьер-министром, ориентированным на экономику и единство. Другими словами, он намерен уделить большое внимание активизации экономики. Важную роль в осуществлении этих планов сыграет реформирование правовой системы, которая поможет избавиться от нестабильности в экономике.

Новый премьер-министр планирует также усилить поддержку предприятий малого и среднего бизнеса, устранить экономическое неравенство и найти новые двигатели роста. При этом народ должен ощутить на себе все экономические изменения. Чон Сэ Гюн настроен также на социальное единство и реальное сотрудничество с Национальным собранием, ориентированное на мнение народа. Кроме того, политик призвал к инициативности в инновациях, общении и административных действиях.

Чон Сэ Гюн обладает большим опытом в политике и экономике. Имея 18-летний стаж работы в компаниях, он шесть раз переизбирался в Национальное собрание, занимал пост министра промышленности, торговли и энергетики. На него возлагаются большие надежды о возрождении экономики в условиях общения и сотрудничества с народом и оппозицией.

Одним словом, перед Чон Сэ Гюном стоят непростые задачи, выполнение которых во многом зависит от того, удастся ли ему достичь компромисса с политическими кругами. Решающую роль в этом вопросе сыграют парламентские выборы, которые пройдут 15 апреля.