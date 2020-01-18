Ориентиры экономической политики 2020 года

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В прошлом году численность занятого населения, уровень трудоустройства и уровень безработицы улучшили свои показатели. Об этом заявил вице-премьер и министр планирования и финансов Хон Нам Ги, выступая 15 января на совещании по вопросам занятости. Согласно данным Национального статистического управления, в декабре прошлого года численность работающих южнокорейцев составила 27 млн. 154 тыс. человек, что на 516 тыс. человек больше, чем в позапрошлом году. Это максимальный рост за последние 5 лет и 4 месяца. Количество занятого населения составило в прошлом году 27 млн. 123 тыс. человек, что на 301 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, рост числа работающих вернулся на уровень 2017 года. Напомним, что в 2018 году рост занятости составил лишь 97 тыс. человек.

Количество трудоустроившегося населения продолжало расти на протяжении 2019 года. В январе оно составило 19 тыс. человек, а в феврале и марте превысило 200 тыс. человек. До августа этот показатель сохранялся примерно на том же уровне, но в августе и октябре прошлого года превысил 400 тыс. человек, а в декабре – 500 тыс. человек. Несмотря на то, что за 22 года занятость достигла самого высокого уровня – 60,9%, количество безработных составило в прошлом году 1 млн. 63 тыс. человек или 3,8% трудоспособного населения. Данный показатель превышает 1 млн человек уже четвёртый год подряд.

Что касается планов на этот год, то перед правительством стоит задача восстановить экономический рост в условиях сокращения экономически активного населения. Рынок труда будет меняться вслед за переменами в структуре индустриального сектора, переходом на цифровые технологии. Вице-премьер видит перспективы развития в сфере услуг и новых отраслях промышленности, при этом дополнительные рабочие места можно обеспечить в отраслях, связанных с цифровыми платформами и особыми видами услуг. Хон Нам Ги отметил, что в этом году правительство намерено и дальше улучшать экономическую активность населения, основываясь на трёх принципах – увеличение инвестиций, инновационный рост и реформа правовых норм.