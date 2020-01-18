Новогодняя пресс-конференция президента РК

ⓒYONHAP News

14 января президент РК Мун Чжэ ин провёл в своей резиденции новогоднюю пресс-конференцию, в ходе которой ответил на вопросы журналистов. Глава государства уделил особое внимание процессу формирования мира на Корейском полуострове, диалогу между США и КНДР, а также межкорейским отношениям. По его словам, сейчас не всё выглядит оптимистично, но и пессимистичной ситуацию тоже назвать нельзя. Комментируя будущее межкорейских отношений, президент заявил, что не следует ориентироваться на диалог США и КНДР. Наоборот, сначала нужно улучшить межкорейские отношения, которые, в свою очередь, могут послужить стимулом для начала переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. Мун Чжэ Ин намерен прилагать усилия для развития совместных проектов с КНДР. По его мнению, смягчение антисеверокорейских санкций может сделать реальнее ядерное разоружение.

В ходе пресс-конференции были также затронуты вопросы внутренней политики государства. На вопрос о доверии генеральному прокурору Юн Сок Ёлю президент ответил утвердительно. По его словам, Юн Сок Ёль уже успел завоевать доверие народа. Внутреннюю политику Мун Чжэ Ин намерен по-прежнему проводить на основе сотрудничества с оппозицией. Он допускает, что после парламентских выборов в кабинет министров может войти представитель оппозиции при наличии подходящей кандидатуры.

Кроме того, глава государства настроен на достижение результатов в области экономики. Он отметил, что отрицательные показатели постепенно сокращаются, а положительные, наоборот, увеличиваются. Инновационный рост – по-прежнему один из приоритетов национальной политики, заявил Мун Чжэ Ин.