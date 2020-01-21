Свежий релиз группы Mamamoo





Рубрика «Звезды K-POP» второй недели января была посвящена музыкальному коллективу Mamamoo (마마무). Группа дебютировала в июне 2014 года и на сегодняшний день входит в число популярнейших музыкальных коллективов в Корее. Официальный фан-клуб группы «Муму» (무무) насчитывает более 100 тысяч фанатов. Группа состоит из четырёх участниц: Солла (솔라), Мун Бёль (문별), Хви Ин (휘인) и Хваса (화사).

В начале рубрики мы прослушали дебютный трек Mamamoo «Мистер неясность» (Mr. 애매모호) из мини-альбома «Hello». Песня отличается особой ритмичностью, свойственной музыкальному стилю фанк и блюз. Именно этот трек позволил раскрыть вокальный потенциал Mamamoo. Песня содержит послание к мужчине, по действиям которого невозможно понять его отношение к девушке.

Далее на наших волнах прозвучала ритмичная композиция с элементами блюза «Каким бы ты ни был» из первого полноформатного альбома группы «Melting». Это одна из главных работ Mamamoo, в неё вошли 12 песен. Все они отражают невероятный спектр эмоций. Следом мы прослушали ещё один танцевальный трек в стиле R&B «Um Oh Ah Yeh».

В продолжение рубрики прозвучала романтичная баллада «Я скучаю по тебе» (I Miss You), вышедшая в январе 2016 года. Это лирическая песня о расставании двух влюблённых, которую можно послушать одиноким зимним вечером. Неповторимый вокал в музыкальном сопровождении пианино ненадолго заглушит тоску по любимому человеку.

В завершении прозвучал трек «HIP» из нового альбома «reality in Black». Певицы работали над ним почти четыре года, альбом отличается завершённостью и особым стилем Mamamoo. «reality in Black» состоит из 12 песен. Его релиз состоялся 11 ноября. Песня «HIP» содержит послание жить так, как нравится, не обращая внимания на других людей. Такая позиция как нельзя лучше отражает очарование Mamamoo, выражающееся в уверенности и индивидуальности её участниц.





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