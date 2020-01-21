Черный рыцарь (2) 입어보세요

Фраза недели

입어보세요

[Иб-о-бо-сэ-ё]

Примерьте





Грамматика

입다 – глагол, который переводится как «одевать». Сюда добавляется глагольная конструкция – (어) 보다, который имеет значение «попробовать». С добавлением этой конструкцией глагол приобретает характер пробы. К примеру 가다 «идти» + 보다 = 가보다 «сходить», 먹다 «кушать» + 보다 = 먹어보다 «попробовать есть». Поэтому выражение 입어보다 обозначает «примерить», а не «одевать». Оно здесь в повелительном наклонении неофициально вежливом стиле речи 입어보세요, и переводится как «попробуйте примерить» или «примерьте».





- 이 옷 이번에 새로 나왔어요, 입어보세요.

- Это наша новая коллекция, примерьте.





- 이 코트 예쁘죠? 잘 어울릴 거 같아요, 입어보세요.

- Красивое пальто, да? Вам она подойдет, примерьте.





- 어떤 드레스를 고를 지 고민이라고요? 그럼 우선 입어보세요.

- Вы не знаете какое платье выбрать? Тогда сначала примерьте.



