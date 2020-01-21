Ли Сон Гвон назначен на пост главы МИД КНДР

Новым министром иностранных дел КНДР назначен Ли Сон Гвон, ранее занимавший пост председателя комитета по мирному объединению родины. Его назначение называют неординарным событием по двум причинам. Во-первых, его предыдущая деятельность вплотную не касалась внешней политики. К тому же он, в отличие от предшественника, является представителем военных кругов. Во-вторых, если бывший глава МИД Ли Ён Хо является членом Политбюро ЦК ТПК и членом Кабинета министров КНДР, то Ли Сон Гвон входит лишь в состав ЦК ТПК. Это может натолкнуть на ряд выводов. Так, назначение Ли Сон Гвона выглядит как предупреждение США. Отвечая за межкорейские отношения, он является довольно жёсткой политической фигурой.





Бывший посол КНДР в России Ким Хён Чжун возглавил международный отдел ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), сменив на этом посту 80-летнего Ли Су Ёна. Предыдущие министр иностранных дел и глава международного отдела были членами Политбюро. Однако Ли Сон Гвон таковым не является, а Ким Хён Чжун – всего лишь кандидат в члены Политбюро. Также стоит отметить, что Ли Сон Гвон входит в близкий круг председателя Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе, начальника отдела Единого фронта ЦК ТПК Ким Ён Чхоля, который отвечал за южнокорейские вопросы. В 2018 году именно он занимался диалогом КНДР с РК и США. Но в прошлом году после неудачного саммита КНДР и США в Ханое Ким Ён Чхоль был снят с должности главы отдела Единого фронта. Многие причастные чиновники были наказаны. Ли Сон Гвон в течение восьми месяцев не появлялся на официальных мероприятиях. Вопросами диалога с США после этого занимались теперь уже бывший министр иностранных дел Ли Ён Хо и его первый заместитель Чхве Сон Хи.





В СК наблюдается постоянная смена состава внешнеполитического аппарата, не способного как то изменить ход переговоров с США и РК. В случае с Ли Сон Гвоном, можно отметить отсутствие у него какого-либо фундамента, что снижает его политический вес. На этом фоне внимание приковано к дальнейшей деятельности Чхве Сон Хи. Если и она будет смещена с должности, то это будет означать полную смену внешнеполитической команды. В противном случае Ли Сон Гвон будет лишь вывеской, демонстрирующей настрой северокорейского руководства. Реальная же работа будет возложена на Чхве Сон Хи.



