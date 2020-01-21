Компания Edentns работает на рынке RPA

© EDEN TNS

Сегодня мы познакомимся с компанией Edentns (이든테앤에스), которая работает на рынке Robotic process automation (RPA) – нового подхода к автоматизации бизнес-процессов, при котором программа по заданному алгоритму имитирует действия пользователя для достижения необходимого результата. У микрофона президент компании г-н Ким Ён Ги.





В 1988 году я демобилизовался из армии. Моей специальностью в вузе была электроника, и я устроился на работу в компанию Sambo Computer. В ней я проработал около 10 лет. Затем я устроился в HP, которая тогда называлась Samsung HP. Там я работал ещё 13 лет, после чего в 2009 году решил открыть собственный бизнес. Сначала мы работали с зарубежной продукцией, а в 2016 году основали исследовательский центр. В прошлом году нашей компании исполнилось 10 лет. Мы представили собственную разработку.





60% сотрудников компании Edentns - профессиональные инженеры. Компания является партнёром таких известных брендов, как HP и Lexmark. Объём её продаж составляет 20 млрд вон или 17 млн долларов в год. В прошлом году, Edentns вышла на новую ступень, представив свою собственную разработку в новой области для Республики Корея - Robotic process automation (RPA).





© EDEN TNS

До сих пор на этом рынке работали иностранные бренды, насколько я знаю, с 2017 года. Четыре зарубежных разработчика RPA практически полностью заняли внутренний рынок. Еще в 2017 году мы сами занимались, по сути, закреплением иностранных предложений внутри страны. Тогда мы поняли, что вполне можем создать своё. RPA - это система, заменяющая кадровые ресурсы. Поэтому она требует постоянного обслуживания. Иностранные предложения пришли в нашу страну с дешёвой стартовой ценой. Но дальнейшее поддержание системы требует значительных расходов, а мы предоставили более разумные цены. Уже осуществляется партнёрство со средними и крупными компаниями. В 2018 году наши продажи составили 550 тыс. долларов, а в прошлом уже 2 млн 700 тыс. долларов. В этом году, думаю, их объём составит от 8 до 13 млн долларов.





RPA - это система которая автоматизирует простую работу, которая выполняется человеком, через программного робота. К примеру, при расчёте расходов в компании сотрудник должен вбивать вручную в ведомости каждый чек. RPA позволяет сделать это за пару кликов. Эта система также удобна при проверке документов, подсчёте оценок и при других процессах. К примеру, в компании POSCO при помощи RPA время на проверку документации удалось сократить с более двух недель до трёх дней. Этот подход экономит время и не допускает ошибок, которые обычно делает человек. В Республике Корея данная технология активно распространяется. Компания Edentns представила своё предложение в данном секторе, отличающееся высокой конкурентоспособностью.





В самом начале, занимаясь распространением иностранных предложений, мы заметили, насколько сложной была структура. Это касается языковой системы и других моментов. Тогда мы поняли необходимость создания собственного аналога. Также хотелось повысить скорость. Нам удалось создать уникальную языковую систему, на которую в октябре прошлого года был зарегистрирован патент. Речь идёт об очень простой языковой платформе, обеспечившей высокую конкурентоспособность. В сентябре прошлого года к нам поступил запрос от электроэнергетического управления Гуама. Было проведено совместное тестирование. Тогда мы сравнили работу программного обеспечения одной из лучших мировых компаний. Оказалось, что наша разработка в три раза быстрее, а цена более чем на 60% ниже. В итоге Гуам сделал выбор в пользу нашего предложения.





Плюс разработки Edentns состоит в простоте обращения. Сама по себе система RPA освобождает сотрудников от рутинной работы, но если обращение с ней представляется сложным, то и пользы тоже не много. В компании этому моменту уделили большое внимание, применив опыт и наработки, накопленные за десять лет. В итоге была разработана программа Wortronics, обращению с которой любой новичок может научиться за 1-2 недели. Благодаря этому компания получает заказы не только от отечественных партнёров, но и из-за рубежа. Примером является Гуам. Кроме того, в апреле Edentns приняла участие в выставке в Японии, которая является самым большим в Азии рынком RPA.





В этом году тезисом нашей стратегии управления является Soft Landing. До этого мы шли к переменам, теперь нужно закрепить достигнутый прорыв. Продавая наш продукт, мы постоянно получаем новые требования от клиентов. Поэтому в планах продолжать разработки и совершенствование продукта. Вести такой бизнес в одиночку сложно для такой небольшой компании как наша, поэтому мы стремимся к реализации нашего технологичного потенциала через сотрудничество с партнёрами. В этом году в планах выйти на мировой рынок через такое взаимодействие.





Приближается эпоха повсеместного применения роботов, в том числе и дома. На этом фоне вовсю распространяются услуги RPA. Для того, чтобы идти в ногу с этими большими переменами, компания Edentns прилагает немало усилий для поддержания высокого уровня своих технологий.