США и Китай подписали первую часть торговой сделки

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15 января в Белом доме состоялась церемония подписания первой части торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Подписи под документом поставили глава президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ. Таким образом, торговая война, длившаяся с 2018 года, приостановлена. О том, как это скажется на южнокорейской экономике мы поговорим с директором Института глобальной экономики г-ном Ким Дэ Хо.





Можно сказать, что нынешнее событие является важнейшим моментом в торговой войне крупнейших экономик мира - США и Китая, которая была большим бременем для мировой экономики. Двусторонний спор стал причиной замедления роста мирового ВВП. Подписание первой части торговой сделки имеет огромное значение, по сути означая окончание торговой войны, которая вызывала опасения по поводу наступления новой эпохи протекционизма на мировом рынке.





Договорённость между США и Китаем предотвратила дальнейшее развитие торгового конфликта. Началось всё в июле 2018 года, когда США ввели таможенные пошлины в отношении КНР. Это привело к ответным мерам Пекина. В итоге с немалым ущербом столкнулись обе страны. Рост ВВП Китая в первом квартале 2018 года составлял 6,8%, а в третьем квартале прошлого года - уже 6%. Одновременно снизился американский показатель: во втором квартале 2018 года он составлял 3,5%, а в третьем квартале прошлого года - 2,1%. Ослабление экономик двух стран вызвало обвал рынков ценных бумаг в мире и распространение протекционных тенденций. Однако рынки успокоило подписание первой части торговой сделки, к содержанию которой прикован интерес всего мира.





Нужно разобраться в том, что каждая из сторон дала друг другу. Пекин в ближайшие два года должен будет импортировать американские товары и услуги на 200 млрд долларов. Это 40% южнокорейского товарооборота. Тут важна тема сельскохозяйственной продукции. Среди сторонников Дональда Трампа много представителей так называемого «фермерского пояса» в центральных районах США. Китай будет покупать много их продукции. Взамен США смягчают тарифное давление, изменив план установления дополнительных пошлин на сумму 160 млрд долларов. Часть действующих пошлин снижены с 15% до 7,5%. Но пошлины в 25% на сумму 250 млрд долларов продолжают действовать. Их дополнительное снижение будет инициировано после того, как станет ясно, что Китай покупает американские товары и услуги как предусмотрено договорённостями.





В декабре прошлого года США и Китай достигли договорённости по торговле в восьми областях, включая расширение взаимной торговли, финансовые услуги, сельскохозяйственную продукцию, интеллектуальную собственность и другие. На основе этих договорённостей Китай обещал в течение двух лет купить американские товары на 200 млрд долларов. Текст соглашения занимает 96 страниц, подробно описывая все детали сделки. Для южнокорейской экономики это положительный фактор.





Смягчение торговых разногласий США и Китая - удача для южнокорейской экономики. Нормализация ситуации вокруг пошлин позволит Республике Корея продавать больше товаров. Важно, что запущен процесс разрешения торгового конфликта, поэтому можно ожидать быстрого роста цен на южнокорейские ценные бумаги.





В прошлом году южнокорейский экспорт составил 542 млрд 400 млн долларов. Он снизился по сравнению с предыдущим годом более чем на 10% под влиянием торговой войны США и Китая. Такое снижение фиксируется впервые за десять лет. Именно поэтому достижение договорённости между Вашингтоном и Пекином является положительным моментом. Эксперты отмечают возможность восстановления экспорта в Китай, который значительно снизился в последнее время. Однако стоит учитывать тот факт, что Китай обязался закупать огромный объём американских товаров и услуг. На рынке сельскохозяйственных товаров южнокорейская сторона не претендует на конкуренцию с США, но в сфере промышленной продукции ситуация иная. К примеру, южнокорейские производители электроники, в том числе полупроводников, могут оказаться под ударом, если Китай решит закупать данную продукцию в США в рамках выполнения обязательств по торговой сделке. Поэтому южнокорейское правительство должно хорошо продумать этот момент, чтобы определить стратегию дальнейших действий. В докладе МВФ говорится, что, если Китай расширит импорт десяти наименований важных для Республики Корея товаров, в числе которых автомобили, оборудование и электроника, то южнокорейский экспорт может сократиться на 46 млрд долларов. Кроме того, неизвестно, как будут проходить переговоры по второй части сделки.





Переговоры по второй части торговой сделки США и Китая начались 15 января, когда в Белом доме состоялась церемония подписания первой части. Наибольший интерес вызывает китайская система наказаний за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Американские компании просят своё правительство изменить законодательство, которое является слишком мягким и не точным, что позволяет китайским компаниям копировать технологии и идеи американских предприятий. На этом фоне стороны договорились, что до начала февраля власти Китая усилят меры по обеспечению защиты прав на интеллектуальную собственность. Кроме того, стороны будут вести переговоры по другим спорным моментам, не ограничиваясь конкретными сроками.





Итак, США и Китай приступили к урегулированию торгового конфликта. Хотя ещё сохраняются нерешённые вопросы, в общем и целом нынешний процесс является положительным для южнокорейской экономики.