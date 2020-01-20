Солла и Кейси выпустили совместную песню





Участница группы MAMAMOO Солла (솔라) и певица Кейси (케이시) выпустили совместную песню под названием «Песня из прошлого» (이 노랜 꽤 오래된 거야). Композиция стала доступна на всех музыкальных сайтах Кореи в прошлый четверг. Об этом сообщили в продюсерских агентствах RBW и Nextar Entertainment.

«Песня из прошлого» написана в стиле R&B начала 90-х годов. Это баллада, повествующая о девушке, которую нахлынули воспоминания о былой любви. Отметим, что в её написании принял участие известный композитор Чо Ён Су (조영수). В песне мощный вокал Соллы гармонично сочетается с мягким тембром голоса Кейси, создавая неповторимую атмосферу.