Starbucks Korea представит новое меню вместе с Бантхан Сонёндан

Starbucks Korea заключила с группой Бантхан Сонёндан (BTS) договор о сотрудничестве, в рамках которого 6 февраля будет представлено обновлённое меню. Об этом 16 января сообщили в Starbucks Korea.

Клиентам сети кофеен будут представлены новый напиток, пять десертов и шесть подарочных товаров с логотипом BTS. В качестве темы дизайна выбран слоган Be the Brightest Stars. Кроме того, во всех кофейнях можно будет услышать песню Make It Right из альбома MAP OF THE SOUL: PERSONA. Часть средств, вырученных от данной маркетинговой компании, будет передана в фонд The Beautiful Foundation для поддержки молодого поколения.