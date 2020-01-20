Starbucks Korea представит новое меню вместе с Бантхан Сонёндан

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В РК растут опасения по поводу пневмонии нового типа
2020-01-21
Starbucks Korea заключила с группой Бантхан Сонёндан (BTS) договор о сотрудничестве, в рамках которого 6 февраля будет представлено обновлённое меню. Об этом 16 января сообщили в Starbucks Korea.
Клиентам сети кофеен будут представлены новый напиток, пять десертов и шесть подарочных товаров с логотипом BTS. В качестве темы дизайна выбран слоган Be the Brightest Stars. Кроме того, во всех кофейнях можно будет услышать песню Make It Right из альбома MAP OF THE SOUL: PERSONA. Часть средств, вырученных от данной маркетинговой компании, будет передана в фонд The Beautiful Foundation для поддержки молодого поколения.
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-21
2020-01-21
2020-01-20
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