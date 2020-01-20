Группа Girl Friend готовится к выпуску нового альбома

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Гёрлз-группа Girl Friend (여자친구) готовится к выпуску нового мини-альбома под названием 回: LABYRINTH (회: 래버린스). Его релиз запланирован на 3 февраля, - сообщают в продюсерском агентстве Source Music.

Это первый музыкальный альбом группы после того, как в прошлом году их продюсерское агентство было выкуплено продюсерской компанией другой известной группы BTS - Big Hit Entertainment. Последний альбом музыкального коллектива FEVER SEASON вышел в июле прошлого года. Известно, что подробности будут опубликованы в ближайшее время через официальное сообщество gfriendweverse. Между тем, предварительный заказ на новый мини-альбом уже начался. В эту субботу артистки провели встречу с поклонниками в Олимпийском парке столичного муниципального округа Сонпха-гу.

Напомним, Girl Friend состоит из шести участниц: Со Вон (소원), Е Рин (예린), Ын Ха (은하), Ю Чжу (유주), Син Би (신비), Ом Чжи (엄지). Они дебютировали в 2015 году с песней «Стеклянная бусинка» (유리구슬).