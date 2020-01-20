Переизданный альбом Тхэ Ён занял вершины музыкальных чартов по всему миру

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2020-01-21
Певица Тхэ Ён (태연) 15 января выпустила переизданный альбом под названием Purpose – The 2nd Album Repackage. Спустя сутки он занял первые места в музыкальном чарте ITunes в разделе топ-альбомы в 24 странах. Об этом сообщили в продюсерском агентстве певицы SM Entertainment.
В этот раз певица представила три новые песни «Лунное затмение» (월식), «Время, когда я вспоминаю о тебе» (너를 그리는 시간) и главный трек альбома «Слова, обращённые к себе» (내게 들려주고 싶은 말), закрепившийся в первой десятке музыкальных чартов Кореи.
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2020-01-21
2020-01-21
2020-01-20
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