«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)





Режиссер: Хо Чин Хо

Жанр: драма

В ролях: Чхве Мин Сик, Хан Сок Кю

Премьера: 26 декабря 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.





Фильм повествует о правителе Кореи Сэчжоне Великом (세종대와) и его верном помощнике, учёном и изобретателе Чан Ён Силе (장영실). Это были две выдающиеся личности эпохи Чосон, оставившие большой след в истории Кореи. В 1442 году Сэчжон Великий изгоняет Чан Ён Силя из дворца из-за сломанного королевского паланкина, который был построен для короля. Дальнейшая судьба Чан Ён Силя неизвестна. Режиссёры фильма пытаются раскрыть тайну и дать ответ на этот вопрос.