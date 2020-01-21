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«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)

#Новости шоу-бизнеса l 2020-01-20


Режиссер: Хо Чин Хо

Жанр: драма

В ролях: Чхве Мин Сик, Хан Сок Кю

Премьера: 26 декабря 2019 г.

Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 12 лет.


Фильм повествует о правителе Кореи Сэчжоне Великом (세종대와) и его верном помощнике, учёном и изобретателе Чан Ён Силе (장영실). Это были две выдающиеся личности эпохи Чосон, оставившие большой след в истории Кореи. В 1442 году Сэчжон Великий изгоняет Чан Ён Силя из дворца из-за сломанного королевского паланкина, который был построен для короля. Дальнейшая судьба Чан Ён Силя неизвестна. Режиссёры фильма пытаются раскрыть тайну и дать ответ на этот вопрос.

«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
«Запретная мечта» (천문: 하늘에 묻는다/ Forbidden Dream, 2019)
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