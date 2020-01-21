



«Мэги» - еще один фильм, снятый режиссером-женщиной и о женщинах. Этот фильм сложно отнести к какому-то одному определенному жанру, он включает в себя все – и комедию, и пародию, и детектив, и фантастику. Рентгеновский снимок, наделавший переполох в больнице, большая дыра в земле прямо посреди города, девушка, предсказывающая будущее, - все это, как мозаика, складывается в одну большую картину нашей с вами жизни.