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В РК растут опасения по поводу пневмонии нового типа
2020-01-21
#Пять минут о кино l 2020-01-21
«Мэги» - еще один фильм, снятый режиссером-женщиной и о женщинах. Этот фильм сложно отнести к какому-то одному определенному жанру, он включает в себя все – и комедию, и пародию, и детектив, и фантастику. Рентгеновский снимок, наделавший переполох в больнице, большая дыра в земле прямо посреди города, девушка, предсказывающая будущее, - все это, как мозаика, складывается в одну большую картину нашей с вами жизни.
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2020-01-21
2020-01-21
2020-01-20
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