В РК растут опасения по поводу пневмонии нового типа

В РК растут опасения по поводу распространения пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Эксперты полагают, что внутри страны вполне возможно выявление дополнительных случаев инфицирования данным заболеванием. Это связано с быстрыми темпами роста количества заражённых за рубежом. Особую озабоченность вызывает начало массового передвижения сотен миллионов людей в Китае и Азии в целом по случаю Нового года по лунному календарю. В этот период растёт поток китайских туристов в РК. Известно, что вирус ограниченно, но всё же может передаваться от человека к человеку. Самая большая опасность связана с заражёнными, у которых не завершён инкубационный период, что не проявляется какими-либо симптомами. Проверку на наличие симптомов проходят все прибывающие из китайского Уханя, эпицентра распространения вируса. Система первичного выявления заболевших не способна обнаружить вирус в случае, если у человека нет кашля и повышенной температуры, а также, если инфицированный принял жаропонижающее средство.





В Китае выявлены случаи передачи вируса от человека к человеку. Были инфицированы множество врачей. В Ухане зафиксировано четыре смертельных случая. К тому же эпицентр распространения пневмонии нового типа расширился до Пекина, провинции Гуандун, Шанхая. В этих районах зафиксировано более 210 случаев заболевания. Изначально центром распространения вируса был Уханьский рынок морепродуктов, где продавалось мясо диких животных. Именно там впервые был выявлен вирус пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Тогда было заявлено о большой вероятности передачи вируса от диких животных к человеку. Но позже появились данные о заражении врачей, что показало возможность передачи болезни от человека.





После появления заражённых в Таиланде, Японии и РК, Всемирная организация здравоохранения решила провести 22 января экстренное заседание по этому вопросу. Новый коронавирус, по имеющимся данным, обладает более слабой вирулентностью или способностью к передаче по сравнению с тяжёлым острым респираторным синдромом SARS. Сами по себе коронавирусы поражают людей и животных, вызывая проблемы с дыхательными органами. Они могут быть причиной как лёгкой простуды, так и более серьёзных - SARS и Ближневосточного респираторного синдрома MERS. При этом выявить вирус вовремя непросто. В РК между тем, высока вероятность распространения заболевания, учитывая большой поток китайских туристов в период новогодних праздников.