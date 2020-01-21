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Дата рождения: 27 мая 1985 г.

Кан Хён Ун (강형욱) - известный в Корее кинолог, автор нескольких книг и телеведущий. На протяжении всей своей жизни занимается изучением собаководства. Ещё в детстве Кан решил связать свою жизнь с четвероногими питомцами и стать кинологом. Он несколько раз рассказывал, что его отец в прошлом являлся владельцем собачьей фермы. Это сыграло большую роль в выборе профессии молодого человека. Ему было стыдно за своего отца, и он поклялся, что станет самым лучшим кинологом в Корее для того, чтобы помогать четвероногим друзьям. По роду своей деятельности Кан принимает активное участие в радио и телепередачах. В настоящий момент он является ведущим передачи телеканала KBS2 «Собаки – наши лучшие друзья» (개는 훌륭하다), в которой вместе с двумя артистами Ли Гён Гю (이경구) и Ли Ю Би (이유비) активно занимается популяризацией правильного воспитания собак.