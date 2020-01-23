Рассказ «Сезон дождей» писателя Юн Хын Гиля

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Рассказ писателя Юн Хын Гиля «Сезон дождей» был опубликован в журнале «Литература и знания» в 1973 году. Действия произведения происходят в годы Корейской войны. Главный герой по имени Тон Ман – мальчик начального школьного возраста - становится свидетелем идеологических столкновений и последующего примирения внутри своей семьи.









Дождь зарядил на следующий день после того, как в полях был собран горох, и лил уже несколько дней подряд. Все мы собрались в комнате бабушки.

- Вот посмотрим, ошибаюсь ли я. Скоро мы всё узнаем. Я прожила столько лет, и разве хотя бы раз сны меня обманывали?

Проснувшись на рассвете, бабушка не переставала рассказывать о своём чёртовом сне.





밭에서 완두를 거두어들이고 난 바로 그 이튿날부터 시작된 비가

며칠이고 계속해서 내렸다.

그 때 우리는 외할머니가 거처하는 건넌방에 모여 있었다.

“내 말이 틀리능가 봐라.

인제 쪼매만 있으면 모다 알게 될 것이다.

이 나이 먹드락 내 꿈이 틀린 적이 어디 한 번이나 있디야?”

새벽잠에서 깨면서부터 줄곧 외할머니는

그 놈의 꿈 얘기만 늘어놓고 있었다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

Даже после вести о смерти сына пожилая женщина делает вид, что смиряется со своей судьбой, ведь она уже видела это во сне. На самом деле она не может так просто принять смерть сына. Когда война и разделение страны уносили жизни солдат, обрывались и жизни людей, которые хоронили этих солдат в своей душе.









- Твоя мать несколько дней готовила эту еду, - сказала бабушка змее. – Раз не можешь поесть, то хотя бы посмотри.

Затем она поставила на поднос блюдце с угольками, положила на него волосы бабушки и начала поджигать, чтобы запах разносился повсюду. Змея, не двигавшаяся всё это время, медленно зашевелилась. Бабушка сделала шаг в сторону, чтобы уступить ей дорогу.

Под влиянием резкого тона бабушки змея проползла мимо колодца и в какой-то момент полностью исчезла с заднего двора.

- Спасибо, дорогая, - попрощалась с ней бабушка. – Доверь заботы о доме своему брату, а сама спокойно ползи своей долгой дорогой. Спасибо большое, спасибо.





“자네 오면 줄라고 노친께서 여러 날 들여 장만헌 것일세.

먹지는 못헐망정 눈요구라도 허고가소”

이야기를 다 마치고 외할머니는 불씨가 담긴 그릇을 헤집었다.

그 위에 할머니의 흰머리를 올려놓자

지글지글 끓는 소리를 내면서 타오르기 시작했다.

그토록 오랜 시간을 버티던 그것이 서서히 움직이기 시작했다.

“쉐어이! 숴어이!”

외할머니의 쉰 목청을 뒤로 받으며

그것은 우물곁을 거쳐 넓은 뒤란을 어느 덧 완전히 통과했다.

“고맙네, 이 사람,

집안일은 죄다 성님한티 맡기고

자네 혼자 몸띵이나 지발 성혀서 먼 걸음 펜안히 가소”









Писатель Юн Хын Гиль родился в 1942 году в городе Чонып провинции Чолла-Пукто. Дебютировал в 1968 году в конкурсе для молодых писателей газеты «Хангук ильбо» с произведением «Сезон серой короны». Лауреат XIV премии современной буддийской литературы 2010 года, XII литературной премии «Тэсан» 2004 года.