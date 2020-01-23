Отправка войск РК в Ормузский пролив

Правительство РК решило внести вклад в обеспечения безопасности на Ближнем Востоке. Оперативная зона военного контингента «Чхонхэ», которое борется с пиратами в Аденском заливе, расширится на Ормузский пролив. Между тем, как подчёркивается в сообщении по этому поводу, южнокорейские войска не будут принимать участия в возглавляемой США международной коалиции. Их задача - обеспечение безопасности южнокорейских граждан и судов в данном регионе. Таким образом, Сеул ответил на призыв США внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе и сократил до минимума негативное влияние данного решения на отношения с Ираном. Безопасность судоходства на Ближнем Востоке крайне важна для РК. Тем более, что на долю поставок из этого региона приходится 70% потребляемых в стране энергоносителей. С точки зрения мировой экономики на Ормузский пролив приходится пятая часть перевозок нефти. Дестабилизация ситуации в Ормузском проливе нанесёт ущерб как южнокорейской, так и мировой экономике.





Решение об отправке южнокорейского контингента в Ормузский пролив является неизбежным с учётом союзнических отношений Сеула и Вашингтона. Отказ от предложения американской стороны принять участие в совместной военной операции может оказать отрицательное влияние на военный альянс двух стран. Решение направить войска в Ормузский пролив принято после длительного обсуждения, поскольку перед правительством стояла задача не нанести вред торговым отношениям с Ираном. У двух стран имеются общие интересы в таких областях как энергетика и строительство.





США приветствуют и высоко оценивают решение РК о расширении миссии своего воинского подразделения «Чхонхэ» до Ормузского пролива,- заявил во вторник представитель госдепартамента. Он подчеркнул, что данное решение «демонстрирует силу южнокорейско-американского альянса и приверженность сотрудничеству в вопросах глобальной безопасности». Между тем, как заявил представитель южнокорейского МИД, Иран обеспокоен решением Сеула, поскольку в Тегеране всегда выступали против размещения в регионе иностранных войск и кораблей. Однако южнокорейское правительство ставит на первое место национальные интересы и безопасность своих граждан.



