Национальная одежда «ханбок» в КНДР
2020-01-23
#Мелодии Кореи l 2020-01-22
25 января в Корее отмечают Новый год по лунному календарю. Это один из самых важных национальных праздников, который имеет свои традиции. Раньше в деревнях в это время всегда устраивали народные гуляния, сопровождавшиеся песнями и плясками. С традициями празднования Нового года и праздничными песнями вы сможете познакомиться в нашем выпуске.
Выпуск 447. Новый год по лунному календарю
* Песня «Энмэги тхарён» – Ансамбль традиционной музыки «Исан»
* Песня «Пожелания слепого» – О Бок Нё (вокал)
* Песня «Пинари» – Чхэ Су Хён (вокал), ансамбль «Вторая луна»
2020-01-23
Волшебный мир корейских сказок
2020-01-23
2020-01-22
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