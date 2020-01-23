



25 января в Корее отмечают Новый год по лунному календарю. Это один из самых важных национальных праздников, который имеет свои традиции. Раньше в деревнях в это время всегда устраивали народные гуляния, сопровождавшиеся песнями и плясками. С традициями празднования Нового года и праздничными песнями вы сможете познакомиться в нашем выпуске.





Выпуск 447. Новый год по лунному календарю

* Песня «Энмэги тхарён» – Ансамбль традиционной музыки «Исан»

* Песня «Пожелания слепого» – О Бок Нё (вокал)

* Песня «Пинари» – Чхэ Су Хён (вокал), ансамбль «Вторая луна»