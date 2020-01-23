Глава 24. Кён Хвон (1)

Кён Хвон родился в 867 году. Он был родом из уезда Каын-хён области Санчжу. Его прежняя фамилия - Ли, но позже он изменил её на Кён. Его отец Ачжагэ был обычным крестьянином, но позже стал хозяином крепости Сабульсон. Он сам себя назвал генералом, и правил областью. У него было четверо сыновей. Кён Хвон отличался удивительным обликом и величавым телосложением, а умом и характером превосходил обычных людей.

К шестому году правления королевы Силла Чин Сон, её фавориты, пользуясь близостью к государыне, творили беспорядки в стране. В годы её правления основные принципы управления государством были нарушены. Помимо этого, люди страдали от неурожая и голода. Народ разбегался, а банды разбойников плодились как насекомые. В это время наш герой втайне стал набирать себе сторонников, чтобы напасть на округа и уезды к западу и югу от столицы. Везде, где он появлялся, тотчас же находил поддержку, поэтому в течение месяца число его сторонников составило пять тысяч человек, что позволило захватить область Мучжинчжу. Он считал себя королем, но ещё не осмеливался открыто называть себя правителем. Он сам себя назначил управляющим всеми землями запада Силла, наместником и правителем Чончжу, Мучжу, Кончжу и других областей.

В инспекционной поездке на запад Кён Хвон посетил область Вансанчжу, где его восторженно встречали жители. Радуясь завоёванной популярности, Кён Хвон обратился к окружающим: «С основания Пэкче прошло шестьсот лет, когда танский император Гао-цзун отправил сюда генерала Су Динфана со ста тридцатью тысячами солдат через море. Полководец Силла Ким Ю Син перешёл горы Хвансан, и дошёл до столицы Пэкче Саби, а затем разгромил Пэкче. Разве я не могу теперь основать столицу здесь, чтобы смыть позор с последнего короля Пэкче?!» И вскоре он провозгласил себя королем Хупэкче, которое переводится как позднее Пэкче. После этого он учредил чины и раздал своим людям должности. Это было в 900-м году. В то время Силла управлял король Хё Гон.