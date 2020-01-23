Отправка южнокорейских войск в Ормузский пролив

Национальная одежда «ханбок» в КНДР
2020-01-23
#Последние события на Корейском полуострове l 2020-01-23
Зона деятельности воинского контингента «Чхонхэ», выполняющего антипиратскую миссию, будет расширена до Оманского и Арабского заливов, куда входит и Ормузский пролив. Подразделение будет проводить собственную операцию отдельно от возглавляемой США коалиции и обеспечивать безопасность южнокорейских граждан и судов в стратегических водах Ирана. При принятии решения о независимой миссии южнокорейских войск и временном расширении зоны их деятельности в расчёт принимались также дипломатические соображения. Ситуацию комментирует профессор Ли Чжон Хун с отделения политологии и международной политики Университета Мёнчжи.
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