Отправка южнокорейских войск в Ормузский пролив

© YONHAP News

Зона деятельности воинского контингента «Чхонхэ», выполняющего антипиратскую миссию, будет расширена до Оманского и Арабского заливов, куда входит и Ормузский пролив. Подразделение будет проводить собственную операцию отдельно от возглавляемой США коалиции и обеспечивать безопасность южнокорейских граждан и судов в стратегических водах Ирана. При принятии решения о независимой миссии южнокорейских войск и временном расширении зоны их деятельности в расчёт принимались также дипломатические соображения. Ситуацию комментирует профессор Ли Чжон Хун с отделения политологии и международной политики Университета Мёнчжи.