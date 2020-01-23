Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей
Поиск новостей
О нас Go to KBS

Отправка южнокорейских войск в Ормузский пролив

#Последние события на Корейском полуострове l 2020-01-23

На пути к воссоединению

© YONHAP News

Зона деятельности воинского контингента «Чхонхэ», выполняющего антипиратскую миссию, будет расширена до Оманского и Арабского заливов, куда входит и Ормузский пролив. Подразделение будет проводить собственную операцию отдельно от возглавляемой США коалиции и обеспечивать безопасность южнокорейских граждан и судов в стратегических водах Ирана. При принятии решения о независимой миссии южнокорейских войск и временном расширении зоны их деятельности в расчёт принимались также дипломатические соображения. Ситуацию комментирует профессор Ли Чжон Хун с отделения политологии и международной политики Университета Мёнчжи.

Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >