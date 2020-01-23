Национальная одежда «ханбок» в КНДР

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Накануне праздника Нового года по лунному календарю многие жители Юга Корейского полуострова облачаются в традиционную одежду ханбок, в которой посещают древние дворцы. На Севере нет такой новогодней традиции. У северокорейцев принято надевать национальную одежду ханбок по особым политическим случаям, а также в дни празднования 60, 70 и 80-летия родителей. Лишь в отдельных семьях, где к традициям особое отношение, в Новый год в ханбок одевают детей, в котором они должны совершать поклоны старшим. О традиционной корейской одежде на Севере расскажет госпожа Кан Ми Чжин, бывшая гражданка КНДР, работающая в Сеуле в интернет-издании Daily NK.