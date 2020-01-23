В Сеуле ответили на претензии по плану совместного проведения Олимпиады 2032 в Сеуле и Пхеньяне

Проведение совместных летних Олимпийских игр в 2032 году зависит от решения лидеров Юга и Севера. Между тем, темпы улучшения отношений между двумя Кореями основательно замедлились. Ситуацию осложняет тот факт, что Пхеньян и Вашингтон не могут прийти к соглашению по денуклеаризации Корейского полуострова. Северная Корея объявляет о начале некоего «нового пути» и продолжает запуски ракет. Существуют также признаки того, что Пхеньян продолжает ядерную программу. Таким образом, ситуация на Корейском полуострове остаётся напряжённой.





В феврале прошлого года Юг и Север представили в Международном Олимпийском Комитете проект совестного проведения летней Олимпиады 2032 года. Президент МОК Томас Бах приветствовал инициативу и обещал оказать содействие. Президент РК Мун Чжэ Ин в начале этого года заявил, что укрепление межкорейских отношений в сфере спорта положительно повлияет на диалог между Пхеньяном и Вашингтоном. До сих пор северокорейско-американские отношения влияли на взаимоотношения двух Корей как положительно, так и отрицательно. Президент Мун Чжэ Ин намерен изменить ситуацию, сделав акцент на развитие отношений с Пхеньяном. Активная позиция Сеула в развитии двустороннего сотрудничества, в частности, в сфере спорта, как раз является звеном данной цепи.





План совместного проведения Олимпийских игр будет рассмотрен министерством планирования и финансов РК на основании Закона о международных спортивных соревнованиях. По завершении данной процедуры Сеул получит юридический статус в качестве кандидата на проведение Олимпийских игр. Между тем, Международный Олимпийский Комитет (МОК) пока ещё не опубликовал график проведения выбора столицы летних Олимпийских игр 2032 года. До его утверждения на уровне правительства проект проведения Олимпиады должен пройти соответствующую процедуру, поскольку он продвигается на государственном уровне. Если на заседании кабинета министров под председательством президента проект будет внесён в категорию проектов государственной политики, то технико-экономического обоснования может не потребоваться.