Новый вид коронавируса из Уханя распространяется по миру

ⓒYONHAP News

Растут масштабы распространения нового вида коронавируса из Китая. Случаи заболевания пневмонией, вызванной им, зафиксированы не только в Китае, но и в Таиланде, Японии, США и Республике Корея. Изначально центром распространения вируса был рынок в китайском городе Ухань, где продавалось мясо диких животных. Именно там впервые был выявлен вирус пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Тогда было заявлено о большой вероятности передачи вируса от диких животных к человеку. Но позже появились данные о заражении врачей, что показало возможность передачи болезни от человека человеку.

22 января государственный комитет по вопросам здоровья и гигиены Китая сообщил, что подтверждены 440 случаев заболевания новым коронавирусом, 9 человек умерли. Особую озабоченность вызывает начало массового передвижения сотен миллионов людей в Китае и Азии в целом по случаю Нового года по лунному календарю. В этот период растёт поток китайских туристов в Таиланд, Вьетнам, Сингапур и другие страны Юго-Восточной Азии, а также в Республику Корея и Японию. Тот факт, что вирус достиг США, говорит о его быстром распространении. Карантинные службы многих стран усилили контроль в аэропорту, а учёные пытаются разработать вакцину от этого заболевания.

Вызывает опасения тот факт, что сначала болезнь может протекать в виде обычной простуды. Больная из Китая на момент прибытия в Корею не имела признаков пневмонии кроме температуры, в Китае у неё также была диагностирована только простуда. Другими словами, количество потенциальных больных может быть намного больше официальных цифр. Полный карантин при въезде в страну невозможен в силу отсутствия у больных симптомов в инкубационный период.