Воинский контингент «Чхонхэ» отправится в Ормузский пролив

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Оперативная зона южнокорейского воинского контингента «Чхонхэ» будет временно расширена до Ормузского пролива. Об этом стало известно 21 января. Данное решение обусловлено необходимостью гарантировать безопасность южнокорейских граждан и судов в данном регионе. Это своего рода альтернатива вступления Республики Корея в международную коалицию для патрулирования Ормузского залива, инициатором создания которой являются США. Как пояснили в министерстве обороны, при необходимости южнокорейские войска будут сотрудничать с коалицией. В этой связи в управление Международной коалиции по безопасности на море будут командированы два офицера связи. Миссию в Ормузском заливе будет выполнять эсминец. Всего в состав «Чхонхэ» входят 300 человек.

После дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке в мае прошлого года южнокорейское министерство обороны искало всевозможные варианты обеспечения безопасности своих граждан. Решение о расширении контингента стало самым оптимальным, так как оно отвечает на призыв США внести вклад в обеспечение безопасности в Ормузском проливе и в то же время не оказывает негативного влияния на отношения с Ираном. Аналогичное решение приняла Япония, решив направить дополнительный воинский контингент в этот регион. Безопасность судоходства на Ближнем Востоке крайне важна для Сеула, поскольку на долю поставок из этого региона приходится 70% потребляемых в стране энергоносителей. С точки зрения мировой экономики на Ормузский пролив приходится пятая часть перевозок нефти. Дестабилизация ситуации там нанесёт ущерб как южнокорейской, так и мировой экономике.

США приветствовали решение южнокорейского руководства, но Иран выразил обеспокоенность, поскольку в Тегеране всегда выступали против размещения в регионе иностранных войск и кораблей.