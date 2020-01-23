Южнокорейские футболисты примут участие в Олимпиаде-2020 в Токио

22 января южнокорейская сборная по футболу вышла в финал чемпионата Азии по футболу среди молодёжных команд и завоевала себе билет на участие в Олимпийских играх в Токио в 2020 году. В полуфинале чемпионата, который проходит в Таиланде, южнокорейские футболисты обыграли соперников из Австралии со счётом 2:0. Таким образом, южнокорейская сборная станет единственной сборной в мире, которая участвует в Олимпийских играх девять раз подряд. В целом же предстоящая Олимпиада-2020 в Токио станет для южнокорейских футболистов одиннадцатой по счёту.

На чемпионате Азии в Таиланде разыгрываются три путёвки на Олимпийские игры. Всего от Азии могут участвовать четыре команды, но Япония, являясь страной-хозяйкой, проходит на Олимпиаду автоматически. Пока южнокорейская сборная, одержав победу в пяти матчах, занимает второе место среди участников чемпионата.

Футболисты из Республики Корея впервые приняли участие в Олимпиаде в1948 году. С 1992 и вплоть до 2000 года им не удавалось выйти из группы. В 2004 году на Олимпийских играх в Афинах команда впервые прошла в четвертьфинал, а 2012 году в Лондоне завоевала бронзовую медаль. В 2016 году в Рио-де-Жанейро южнокорейская сборная выступила менее успешно, но всё же смогла пройти в четвертьфинал.

Всего на Олимпиаде в Токио сыграют футбольные сборные из 16-ти стран. Третью путёвку в Токио среди стран Азии разыграют между собой команды Австралии и Узбекистана. От Европы на Олимпийские игры поедут футболисты Франции, Германии, Румынии и Испании, страны Океании будет представлять Новая Зеландия, Африку – Египет, Кот-д´Ивуар и ЮАР