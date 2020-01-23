КНДР примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности 

Представитель КНДР впервые примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая проводится регулярно, начиная с 1963 года. Это событие имеет особое значение в нынешней ситуации, когда продолжается противостояние между Пхеньяном и Вашингтоном. Север будет представлять на конференции заместитель министра иностранных дел Ким Сон Гён.





Ранее Пхеньян обозначил конец прошлого года в качестве крайнего срока для достижения подвижек в переговорах с США. Срок истёк, но ничего не произошло. Учитывая, что в КНДР власть фактически принадлежит председателю Госсовета Ким Чон Ыну, отсутствие каких-либо результатов в установленный срок является по сути ударом по достоинству северокорейского лидера. Поэтому для того, чтобы вернуться к диалогу, Северу необходим особый повод. Для начала он, как это бывало в прошлом, может привлечь к себе внимание с помощью крупной провокации. Если впоследствии диалог с США возобновится, это можно преподнести как уступку Вашингтона в ответ на демонстрацию Пхеньяном силы. То есть, общепринятые принципы ведения переговоров в случае с КНДР не работают.





В этой ситуации участие Севера в многостороннем международном мероприятии имеет определённый смысл. В Мюнхенской конференции по безопасности участвуют высокопоставленные представители разных стран, в том числе министры и главы государств. Известно, что в Мюнхен прибудут госсекретарь США Майкл Помпео и министр обороны Марк Эспер, а также министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф. Сеул будет представлять глава МИД Кан Гён Хва. Представители двух Корей и США могут встретиться в рамках конференции, но такая встреча вряд ли будет эффективной. Дело в том, что представитель КНДР имеет ранг заместителя министра, который отвечает за европейское направление внешней политики КНДР, не имея отношения ни к межкорейскому диалогу, ни к контактам с США. Поэтому остаётся надеяться на возможность проведения в будущем переговоров на рабочем уровне, которые могут позволить определить условия для возобновления диалога.



