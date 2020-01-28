РК, Япония и Франция присоединились к разведывательному сообществу «Пять глаз»

«Пять глаз» (Five Eyes/FVEY) это неофициальное название организации спецслужб пяти стран - США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Все эти страны, помимо языка, объединяет схожая законодательная система, которая основывается на законах США и Великобритании. Поэтому их сотрудничество с юридической точки зрения очень удобно. В работе организации принимают участие службы разведки, обороны, связи и безопасности пяти стран. FVEY появилась на фоне холодной войны между СССР и Западом, имевшей место после Второй мировой войны. В рамках сотрудничества спецслужб была сформирована система «Эшелон», в задачу которой входит сбор разведданных. На базе разработанного оборудования и технологий организация осуществляет свою деятельность по всему миру. Во время усиления террористической активности в 2000-х возможности данного сообщества значительно усилились. Сегодня большое внимание уделяется наблюдению за интернетом. Широко известно о существовании системы «Эшелон» стало в конце 1990-х годов. Эта тема вызвала большие споры в Европейском парламенте. Эдвард Сноуден, бывший сотрудник Агентства национальной безопасности США, немного пролил свет на разведывательную деятельность организации. Но это никак не повлияло на дальнейшую работу «Пяти глаз», в том числе по сбору данных о Китае.

Расширенный состав «Пяти глаз» включает РК, Японию и Францию. Основной интерес альянса в новом составе вызывает активность в КНДР, в том числе развитие программы МБР, а также сдерживание Китая. В случае с СК наблюдение за этой страной усиливается в связи с нарастанием опасений о возможных провокациях. С нового года в Пхеньяне объявили о новом пути, подразумевающем преодоление санкционного давления и повышение возможностей стратегического вооружения. Поэтому напряжённость на Корейском полуострое усилилась, а США всячески пытаются сдержать Север, применяя стратегическое вооружение. Американский президент Дональд Трамп даже указывал на возможность использования военной силы против КНДР в случае необходимости. На Севере замечены признаки испытания ракетных двигателей. Указывается, что подобные действия КНДР схожи с процессами, предшествовавшими ракетным испытаниям в прошлом. Рост активности наблюдается также на объектах, имеющих отношение к ракетам и ядерному оружию.

Для США расширение организации «Пять глаз» является важным и с точки зрения сдерживания Китая. Поскольку это позволит увеличить платформу обмена соответствующими данными. В этом вопросе проводился целый ряд переговоров и с Германией. Примером сотрудничества «Пяти глаз» служит недавний обмен информацией по китайской корпорации Huawei. Так, ЦРУ передало разведывательному альянсу данные о том, что Huawei финансировали китайские правительственные ведомства, в том числе Народно-освободительная армия Китая. В США подозревают, что Huawei может в сотрудничестве с местными властями использовать конфиденциальные данные. Именно поэтому американская сторона требует от своих союзников не использовать оборудование этой компании.



