Компания ACE Electronics - производитель вакуумных пылесосов

© ACE Electronics

Сегодня мы познакомимся с компанией-производителем вакуумных пылесосов. ACE Electronics (에이스전자). Подробно о ней нам расскажет президент компании г-н Чу Ён Чжон.





Занимаясь внешней торговлей, я хотел открыть собственную компанию. Тогда я думал, какую продукцию выбрать. В прошлом у меня был опыт импорта пылесосов. Бывая в США, я видел, что в каждом доме есть основной и дополнительный пылесосы. Тогда я подумал, что и в нашей стране нужно то же самое. Вопрос стоял в том, чтобы выбрать подходящую нишу. На рынке было достаточно пылесосов. К счастью, крупные компании не особо активно развивали линию беспроводных пылесосов. Несмотря на более сложный процесс производства, именно в этом я увидел возможности для малых и средних компаний.





Г-н Чу Ён Чжон занимался внешней торговлей и добился успеха на этом поприще. Но ему хотелось также попробовать себя в производстве, и в 1997 году он основал компанию ACE Electronics. Сегодня главным видом выпускаемой продукции являются беспроводные пылесосы. На момент основания компании они были редкостью на южнокорейском рынке. Но г-н Чу Ён Чжон увидел в этом шанс побороться с крупными производителями. В первую очередь он уделил внимание дизайну. Ведь для обеспечения продаж нужно привлечь внимание потребителей.





Пылесосы делали без особой выдумки. Они имели непритязательный вид, будучи просто удобными в использовании. Тогда я понял, что следует обеспечить хороший дизайн. Беспроводные пылесосы очень удобны: с их помощью можно быстро убрать мусор, например, после игр детей. Мы пообщались с дизайнером, отобрав лучшие решения.





Компания ACE Electronics создавала свой продукт в сотрудничестве с дизайнерской компанией. Ставка делалась на сохранение преимуществ беспроводного пылесоса. Аппарат не должен был контрастировать с комнатой. В итоге была создана модель Ssaks (싹스), повторяющая форму акулы. Благодаря такому подходу, новый продукт получил образ, позволяющий после уборки не прятать аппарат, а оставить его в комнате, поскольку он служил дополнением к интерьеруПылесос походил на акулу не только своим видом, но и мощностью. Его конструкция позволяла сохранять давление воздуха в пылесосе, что повышало эффективность работы. В итоге, в 2000-х годах на Ssaks приходилось 80% рынка вакуумных пылесосов. Компания ACE Electronics получила награду Сеульского агентства по развитию бизнеса.





© ACE Electronics

До этого я много занимался импортом. Поэтому я понимал проблемы, с которыми сталкиваются импортёры. Использование этого плюса в маркетинге давало больше шансов на обеспечение продаж за рубежом. Ещё до выхода продукции на рынок я активно рекламировал её в ежемесячном журнале Ассоциации внешней торговли. Благодаря этому, из-за рубежа начали поступать запросы. Когда продукция появилась на рынке, мы создали пятиминутный рекламный видеоролик. Мы разослали его всем компаниям, которые до этого делали запросы. Пылесос появился в 1998 году, и я сразу же приступил к экспорту.





Компания ACE Electronics начала экспорт в 1998 году, сначала в Японию. Сегодня пылесосы продаются также в США, Иране, Таиланде, Индонезии. Таким образом, ACE Electronics получила признание не только на внутреннем, но и на внешнем рынках. Конечно, успех обеспечен не только дизайном, но и качеством. С самого начала глава компании делал акцент на качестве сборки и деталей. В самом начале были сложности, связанные с ценой, которая оказалась выше, чем у китайских аналогов, но удалось привлечь покупателей, которые обращают внимание в первую очередь на качество продукции.





Больше всего меня расстраивает то, что чаще всего, если речь идёт о продукции малых и средних компаний, считается, что качество не самое лучшее. Поэтому мы прилагаем усилиям к тому, чтобы покупатели убедились в высоком качестве нашей продукции. Я хочу, чтобы потребители говорили о нас как о хорошей компании, несмотря на то, что речь идёт о небольшом предприятии.





Цель компании ACE Electronics состоит в том, чтобы покупатели остались довольны, чтобы они получили за свои деньги действительно качественный продукт!