Республика Корея планирует привлечь в этом году 20 миллионов иностранных туристов

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С 24-го по 27-е января в Республике Корея выходные дни по случаю Нового года по лунному календарю. В этот в стране находятся многочисленные китайские туристы, тем более, что в Китае новогодние выходные продлятся по 30-е января. Число иностранных туристов в Республике Корея растёт из года в год. Более подробно мы поговорим на эту тему с профессором Ким Чхоль Воном с факультета гостиничного и туристического менеджмента университета Кёнхи.





Вероятность достижения цели, обозначенной правительством, очень велика. Позиция Китая по размещению на Корейском полуострове американских комплексов ПРО THAAD постепенно смягчается. В марте исключён визит в Сеул председателя КНР. В 2016 году нашу страну посетили почти 8 млн китайцев. Но после возникновения проблем с комплексами ПРО THAAD показатель сократился почти вдвое. В прошлом году ситуация во многом улучшилась. На этом фоне достижение цели в 20 млн туристов выглядит вполне возможным. Ситуация на туристическом рынке улучшается благодаря расширению разнообразия туристических потоков, ослаблению воны. Так, в прошлом году в стране побывали 17,5 млн иностранцев.





Южнокорейское правительство нацелено на положительную тенденцию на рынке туризма с учётом показателей прошлого года, когда количество иностранных туристов превысило рекорд 2016 года. В чём причина такого подъёма? Ведь совсем недавно туристический рынок испытывал спад под давлением Китая.





До сих пор наш туристический рынок в значительной степени зависел от Китая и Японии. В этой связи из-за споров с Пекином по вопросу американских комплексов ПРО THAAD, начавшихся в 2016 году, и торговых разногласий с Токио, возник существенный спад. Зависимость от этих стран удалось снизить за счёт Юго-Восточной Азии и Европы, благодаря «новой южной политике», поддержке правительства, привлечению туристов из стран Ближнего Востока и Америки.





Во время ухудшения отношений между Сеулом и Пекином из-за разногласий по вопросу размещения американских систем ПРО THAAD на юге Корейского полуострова китайское правительство ввело ограничения на групповые туристические поездки в Корею. Из-за этого поток китайских туристов в 2017 году составил лишь 4 млн человек, что вдвое меньше, чем в предыдущем году. В прошлом году отметка выросла до шести миллионов человек, но прежний уровень всё ещё не достигнут. Кроме того, снизился поток японских туристов, что связано с нарастанием напряжённости в отношениях Сеула и Токио. Учитывая это, южнокорейские власти проводили политику по привлечению туристов из других регионов мира. Это позволило достичь рекордного показателя. Дефицит туристического баланса в период с января по ноябрь прошлого года сократился почти на 40%.





Для достижения поставленной цели – привлекать в год не менее 20 млн иностранных туристов – южнокорейские власти сформировали видение развития туристического рынка и разработали стратегию. Прилагаются усилия для активизации туризма в регионах, в том числе за счёт контентов, связанных с корейской культурной волной. В этом году такие усилия могут внести весомый вклад в выполнение поставленных задач. Проблема отечественного туризма заключается в том, что большинство иностранцев посещают столичный регион. Так, на Сеул приходится 80% иностранных туристов, а на остров Чечжудо – от 10 до 20%. Поэтому выстраивается стратегия по выбору городов международного туризма вне столичного региона. На реализацию данного проекта будет потрачено 40 млн долларов.





В этом году правительство продолжает делать ставку на контенты корейской культурной волны Халлю. Планируется расширить концертные залы К-РОР, более активно проводить концерты молодых групп. В регионах решено отобрать четыре города, которые получат статус туристических центров. Также создаются культурно-исторические контенты с применением информационных технологий. Все эти усилия позволят создать 460 тыс. новых рабочих мест.





В создании контентов важно сохранять неповторимые региональные особенности. Проблема в том, как это сделать эффективно. Сегодня местные власти и правительство часто прибегают к копированию зарубежных моделей туристических контентов. В итоге мы получаем перерасход средств и отсутствие уникальных особенностей. Региональные власти недостаточно активны. К примеру, китайские туристы, приехав в страну, может быть, хотят побывать в разных местах. Но недостаток информации, знаковых мест и других узнаваемых туристических контентов при водит к тому, что они посещают Сеул и иногда остров Чечжудо. Нужно сосредоточиться на распространении соответствующей информации через все возможные каналы. Нужна системная работа по выявлению и устранению недостатков. Следует создать условия, при которых турист будет с удовольствием тратить деньги в стране пребывания. .





В 1962 году Республику Корея посетили лишь 15 тысяч иностранных туристов, а сейчас их в тысячу раз больше. Для того, что Республика Корея была ещё более привлекательной для иностранных туристов, правительство прилагает все возможные усилия.