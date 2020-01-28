



«То, что нас разделяет» - это документальный фильм о трех женщинах из трех разных периодов истории Южной Кореи. В одном из своих интервью режиссер признался, что на создание ленты его натолкнула мысль о том, что все мы – герои истории, а не только высоко прославленные личности. Все мы пишем историю, из которой складывается общая картина. И в большинстве случаев этими героями являются женщины.