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Черный рыцарь (3) 인연이다

#Говорим как герои сериалов l 2020-01-26

Говорим как герои сериалов

Фраза недели

인연이다

[Ин-ён-и-да] 

Это судьба


Грамматика

인연 – существительное, которое переводится как «судьба». Сюда добавляется глагольная связка -이다 «быть, являться». Все вместе получается 인연이다 «это судьба». 


너도 이번에 부산 놀러가인연이다.

- Что? Ты тоже едешь в Пусан? Это судьба.


둘이 우연히 만나는 것도 이번이  번째네인연이다.

- Уже второй раз эти двое случайно встречаются. Это судьба.


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