Черный рыцарь (3) 인연이다

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Фраза недели
인연이다
[Ин-ён-и-да]
Это судьба
Грамматика
인연 – существительное, которое переводится как «судьба». Сюда добавляется глагольная связка -이다 «быть, являться». Все вместе получается 인연이다 «это судьба».
- 뭐? 너도 이번에 부산 놀러가? 인연이다.
- Что? Ты тоже едешь в Пусан? Это судьба.
- 둘이 우연히 만나는 것도 이번이 두 번째네, 인연이다.
- Уже второй раз эти двое случайно встречаются. Это судьба.
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-28
2020-01-28
2020-01-28
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