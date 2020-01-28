Черный рыцарь (3) 인연이다

Фраза недели

인연이다

[Ин-ён-и-да]

Это судьба





Грамматика

인연 – существительное, которое переводится как «судьба». Сюда добавляется глагольная связка -이다 «быть, являться». Все вместе получается 인연이다 «это судьба».





- 뭐? 너도 이번에 부산 놀러가? 인연이다.

- Что? Ты тоже едешь в Пусан? Это судьба.





- 둘이 우연히 만나는 것도 이번이 두 번째네, 인연이다.

- Уже второй раз эти двое случайно встречаются. Это судьба.



