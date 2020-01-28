РК принимает меры по предотвращению эпидемии коронавируса нового типа

В мире растут опасения по поводу стремительного распространения пневмонии нового типа или уханьской пневмонии. Мировой рынок ценных бумаг уже отреагировал на данную ситуацию некоторой дестабилизацией. Китай сообщил о начале второго этапа эпидемии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) повысила оценку риска заражения коронавирусом нового типа с «умеренного» до «повышенного». В Китае быстро растёт количество заражённых и умерших. В этой связи местные власти принимают жёсткие меры борьбы с эпидемией, среди которых полное закрытие города Уханя, приостановка авиа-, железнодорожного и автомобильного сообщения по ряду направлений. Правительства разных стран организуют чартерные рейсы в Китай, чтобы вывезти своих граждан.





Растут опасения по поводу отрицательного влияния возможной эпидемии на экономику. Распространение инфекции вызывает снижение общей экономической активности и дестабилизирует рынок. Под наибольшим ударом оказывается сфера услуг. В особенности это касается рынка путешествий, гостиничного и ресторанного бизнеса. Подобная ситуация уже наблюдалась во время эпидемий атипичной пневмонии SARS и коронавируса ближневосточного респираторного синдрома MERS. В период борьбы с SARS с 2002 по 2003 год рост экономики в КНР и Гонконга снизился на 3%. В 2003 году на китайском рынке туризма впервые за десять лет был зафиксирован спад. Такая тенденция наблюдалась во всём мире, в том числе и в РК. Так, рост южнокорейской экономики во втором квартале 2003 года снизился на 1%, что в годовом масштабе привело к снижению в 0,25%. В 2009 году эпидемия гриппа нового типа также снизила годовой рост экономики на 0,3%. В третьем квартале того года продажи туристических компаний снизились на 25% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. MERS в 2015 году стал причиной снижения количества иностранных туристов.





Аналитики считают, что уханьская пневмония нанесёт гораздо больший ущерб мировой экономике, чем SARS. Это связано со значительным увеличением доли Китая в мировой экономике с 8,9% в 2003 году до 20% в этом. В сфере услуг показатель вырос с 39% до 59%. Таким образом, на экспортном и туристическом рынке РК вряд ли удастся избежать удара. Поэтому местные власти принимают все возможные меры, чтобы не повторить опыт резкого экономического спада во время эпидемий SARS и MERS.



