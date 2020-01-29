Высшие чины госбезопасности (남산의 부장들/ The Man Standing Next, 2019)

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Samsung - крупнейшая промышленная группа РК
2020-01-29
#Новости шоу-бизнеса l 2020-01-27
Режиссер: У Мин Хо
Жанр: драма
В ролях: Ли Бён Хон, Ли Сон Мин, Квак То Вон
Премьера: 22 января 2020 г.
Возрастное ограничение: не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 15 лет.
26 октября 1979 года глава Центрального разведывательного управления РК Ким Гю Пхён застреливает президента РК. Сорок дней ранее экс-глава госбезопасности Пак Ён Ган отправляется в США, где активно критикует нынешнюю власть в Корее. Действующему главе ЦРУ РК Ким Гю Пхёну и начальнику охраны президента РК Квак Сан Чхону поручается заняться этим вопросом. Между тем, окружение южнокорейского президента постепенно разделяется на два лагеря.
На тему дня: комментарий к главной новости
2020-01-29
2020-01-29 15:05:24
2020-01-29 15:22:53
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