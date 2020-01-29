Дата рождения: 10 февраля 1981 г.

Дебют: модель журнала Ceci, 1997 г.

Вес: 45 кг

Рост: 163 см





Актриса Чо Ё Чжон родилась в Сеуле. Окончила столичный университет Тангук по специальности актёрское мастерство. Дебютировала в возрасте 17 лет благодаря съёмкам в журнале моды Ceci. В 1998 году приняла участие в ситкоме телеканала SBS «Как я тебе?» (나어때). С этого момента до 2010 года актриса исполняет роли в различных сериалах и кино. В 2010 году Чо Ё Чжон получает предложение сняться в фильме «История о верном слуге Панчжа» (방자전) режиссёра Ким Дэ У. Роль девушки по имени Чхун Хян принесла актрисе широкую известность и открыла новую страницу в её актёрской карьере. В общей сложностиЧо Ё Чжон снялась более чем в двадцати сериалах и восьми фильмах. 2019 год в особенности стал удачным для актрисы. Она приняла участие в съёмках сериала «Женщина на 9,9 миллиарда вон» (99억원의여자) и фильма «Паразиты» (기생충).