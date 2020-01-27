Бантхан Сонёндан начинает мировое турне

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Южнокорейская бойз-группа Бантхан Сонёндан (BTS) в апреле этого года начинает мировое турне. По данным продюсерского агентства Big Hit Entertainment, артисты в рамках турне дадут 37 концертов в городах Северной Америки, Европы и Японии.

BTS в прошлую среду через социальные сети опубликовала постер с названием BTS MAP OF THE SOUL TOUR, в котором указала расписание предстоящего турне. Стало известно, что первый концерт состоится в Сеуле на выходных второй и третьей недели апреля, после чего группа отправится в США и Канаду. Затем BTS посетит Лондон, Берлин и Барселону. Конечным пунктом весенних гастролей станет Япония. Особое внимание привлекает тот факт, что артисты впервые посетят Барселону. Концерт в Испании состоится на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса. Это место имеет особое значение для южнокорейцев. Именно здесь марафонец из РК по имени Хван Ён Чхо (황영조) завоевал золотую медаль во время летних Олимпийских игр 1992 года.

Между тем, в Big Hit Entertainment отметили, что это всего лишь промежуточное расписание предстоящего турне, подробности будут опубликованы позднее.